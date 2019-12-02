Корниенко надеется, что Разумков во вторник официально объявит об исключении Полякова и Скороход из фракции "Слуга народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков может во вторник, 3 декабря официально на пленарном заседании парламента объявить о решении фракции "Слуга народа" исключить народных депутатов Антона Полякова и Анны Скороход из своего состава, полагает первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Решение об исключении Полякова и Скороход уже давно было принято. Сегодня мы его на фракции объявили и обратились в аппарат Верховной Рады с письмом соответствующим. Надеемся, что завтра руководство ВР с трибуны зачитает это письмо", - сказал Корниенко журналистам после заседания фракции в понедельник вечером.

Комментируя ситуацию об исключении из фракции депутата Романа Иванисова, он подчеркнул, что необходимо еще пройти технические и юридические моменты.

"Есть решение о его выходе из фракции, то есть на основе этого мы уже можем обращаться в Верховную Раду, но нам надо еще определенный юридический процесс пройти", - пояснил политик.