События

21:59 02.12.2019

Корниенко надеется, что Разумков во вторник официально объявит об исключении Полякова и Скороход из фракции "Слуга народа"

1 мин читать
Корниенко надеется, что Разумков во вторник официально объявит об исключении Полякова и Скороход из фракции "Слуга народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков может во вторник, 3 декабря официально на пленарном заседании парламента объявить о решении фракции "Слуга народа" исключить народных депутатов Антона Полякова и Анны Скороход из своего состава, полагает первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Решение об исключении Полякова и Скороход уже давно было принято. Сегодня мы его на фракции объявили и обратились в аппарат Верховной Рады с письмом соответствующим. Надеемся, что завтра руководство ВР с трибуны зачитает это письмо", - сказал Корниенко журналистам после заседания фракции в понедельник вечером.

Комментируя ситуацию об исключении из фракции депутата Романа Иванисова, он подчеркнул, что необходимо еще пройти технические и юридические моменты.

"Есть решение о его выходе из фракции, то есть на основе этого мы уже можем обращаться в Верховную Раду, но нам надо еще определенный юридический процесс пройти", - пояснил политик.

Теги: #нардепы #исключение #украина #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:38 02.12.2019
Качура рассказал о повестке дня заседания фракции "Слуга народа": рынок земли, ГБР и кадровые назначения в комитетах

Качура рассказал о повестке дня заседания фракции "Слуга народа": рынок земли, ГБР и кадровые назначения в комитетах

19:36 02.12.2019
В законопроект о рынке земли подали около 3 тыс. правок - Качура

В законопроект о рынке земли подали около 3 тыс. правок - Качура

14:45 02.12.2019
Глава парламентского комитета по нацбезопасности Завитневич: основное в стратегии восстановления суверенитета Украины - возвращение всех оккупированных Россией территорий без каких-либо условий

Глава парламентского комитета по нацбезопасности Завитневич: основное в стратегии восстановления суверенитета Украины - возвращение всех оккупированных Россией территорий без каких-либо условий

08:11 02.12.2019
В большинстве областей Украины в понедельник ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины в понедельник ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

07:23 02.12.2019
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

06:58 02.12.2019
В Одесской области столкнулись маршрутка и автомобиль "Hyundai Sonata": есть пострадавшие

В Одесской области столкнулись маршрутка и автомобиль "Hyundai Sonata": есть пострадавшие

04:03 02.12.2019
50 граждан Украины задержались аэропорту Берлина из-за очередей на паспортном контроле - посольство

50 граждан Украины задержались аэропорту Берлина из-за очередей на паспортном контроле - посольство

01:20 02.12.2019
Автомобиль, в котором находился Соболев, принадлежит фирме, которая фигурирует в деле финансирования терроризма на Донбассе - СМИ

Автомобиль, в котором находился Соболев, принадлежит фирме, которая фигурирует в деле финансирования терроризма на Донбассе - СМИ

23:59 01.12.2019
В Донецкой области перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами

В Донецкой области перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами

21:29 01.12.2019
На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, подорвавшись на взрывном устройстве – штаб ООС

На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, подорвавшись на взрывном устройстве – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе с полуночи огонь не открывался

Полицейские задержали двоих молодых людей, стрелявших по автомобилю депутата в центре Киева и убивших его 3-летнего сына, а также нашли оружие – Нацполиция

Зеленский допускает обсуждение вопроса о транзите газа в рамках встречи в "нормандском формате", но это не должно быть связано с темой Донбасса

На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, подорвавшись на взрывном устройстве – штаб ООС

В центре Киева обстреляли машину, погиб ребенок

ПОСЛЕДНЕЕ

Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

За высказывания об автономии венгров Закарпатья и блокировки Будапештом деятельности Комиссии Украина – НАТО, послу Венгрии вручена нота протеста

Дороги Киева от снега чистят почти 190 единиц спецтехники

Рада на этой неделе может избрать главой парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ясько - Корниенко

В Берлине ограблен музей Штази

ВАКС отклонил апелляцию Шульги на 15,4 млн грн залога в деле VAB Банка

Порошенко обсудил с послом Евросоюза в Украине подготовку к Нормандскому саммиту

Трамп и Помпео раскритиковали демократов за проведение слушаний по импичменту параллельно с саммитом НАТО

Зеленский предлагает объявить 2020 год годом математики в Украине

Зеленский анонсировал электронные водительские удостоверения и техпаспорта уже в этом году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА