В Берлине ограблен музей Штази

Полиция в Берлине продолжает поиски преступников, которые в воскресенье ограбили музей Штази в столице ФРГ и вынесли оттуда восемь орденов и драгоценности на сумму в несколько десятков тысяч евро, сообщает в понедельник немецкая газета "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг".

Преступники проникли в музей Штази, который находится в здании министерства государственной безопасности ГДР, через окно первого этажа и разбили четыре витрины.

Грабители вынесли из музея золотые украшения: это обручальные кольца, кольца с драгоценными камнями и часы, которые были конфискованы Штази.

Некоторые ордены стоят по несколько тысяч евро. Однако, как отметил директор музея Штази Йерг Дризельманн, не все украденные экспонаты были подлинными.

Сообщается, что ограбление длилось не более 15 минут. Круглосуточной охраны у музея нет.

Музей Штази был ограблен спустя неделю после того, как из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене были похищены бриллианты 18 века. Полиция опубликовала фотографии элементов трех гарнитуров, инкрустированного 770 бриллиантами эфеса шпаги, королевского жемчужного ожерелья, бриллиантового польского Ордена Белого орла, подвесок и нагрудных украшений, которые были вынесены из музея. СМИ сообщали, что сумма украденных украшений составляет 1 млрд евро.