Порошенко обсудил с послом Евросоюза в Украине подготовку к Нормандскому саммиту

Пятый президент Украины Петр Порошенко обсудил с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом подготовку к Нормандскому саммиту в Париже 9 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Порошенко обозначил четкие "красные линии", которые должны быть сохранены украинской стороной по итогам переговоров, и призвал европейских лидеров сохранять единство и солидарность с Украиной в противодействии российской агрессии. Он подчеркнул важность продолжения секторальных санкций до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Порошенко также обратил внимание Маасикаса на факты политически мотивированных преследований и выборочного провосудя против оппозиции и активистов. Кроме того, была подчеркнута важность недопущения ущемления свободы слова СМИ в Украине.

Также Порошенко и Маасикас обсудили подготовку к заседанию Парламентского комитета ассоциаций, которое состоится в декабре в Страсбурге.