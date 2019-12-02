Зеленский предлагает объявить 2020 год годом математики в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о выделении средств на оборудование лабораторий в школах и предлагает объявить следующий 2020 год годом математики в Украине.

"Мы выделили 800 млн грн на техническое оборудование наших школ, особенно это касается лабораторий по математике, физике, химии, и в целом есть идея, чтобы следующий 2020 год был годом математики в Украине", - сказал он в своем еженедельном видеообращении к украинцам, записанном в спортзале.

Зеленский напомнил, что выделено 600 млн грн на школьные автобусы для сельской местности, 400 млн грн – на ремонт школьных столовых. "Также мы работаем над программой улучшения питания в школах", - добавил он.