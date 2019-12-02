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19:29 02.12.2019

Зеленский анонсировал электронные водительские удостоверения и техпаспорта уже в этом году

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Зеленский анонсировал электронные водительские удостоверения и техпаспорта уже в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинцы смогут пользоваться электронными водительскими удостоверениями и техпаспортами уже в этом году.

"Мы работаем над нашим большим проектом диджитализации в стране. Электронное водительское удостоверение и техпаспорт уже скоро, прямо скоро-скоро будет у вас в "Айфоне". Это приложение уже отправлено нашей командой в Google Play и App Store, и уже в этом году украинцы начнут этим пользоваться. Но это только начало", - сказал он в своем еженедельном видеообращении к украинцам, записанном в спортзале.  

Теги: #водительские_удостоверения #зеленский #техпаспорт
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