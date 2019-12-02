События

19:21 02.12.2019

ЦИК разрешила изменять место голосования в режиме он-лайн

1 мин читать
ЦИК разрешила изменять место голосования в режиме он-лайн

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) утвердила новый Порядок временной смены места голосования, позволяющий подавать заявления на временную смену места голосования он-лайн.

Кроме того, согласно новым правилам во время выборов президента избиратели смогут менять место голосования сразу на оба тура и получать удостоверение об изменении в электронной форме, на указанный адрес электронной почты, сообщает пресс-служба ЦИК.

"ЦИК подошла к подготовке сегодняшнего решения достаточно нетрадиционно. Впервые было предложено представителям общественности и экспертной среды принять участие в подготовке проекта нового Порядка и подать свои замечания и предложения. Кроме того, по этому вопросу было проведено открытое совещание с участием заинтересованных лиц. В конце мы вышли на этот документ, который, по моему мнению, действительно позволит существенно упростить процесс временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса ", - заявил глава ЦИК Олег Диденко.

Службе распорядителя Государственного реестра избирателей поручено обеспечить разработку и введение электронного сервиса для реализации нового Порядка.

Теги: #голосование #место #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:09 25.11.2019
В Украине началась регистрация кандидатов на местные выборы в ОТГ 29 декабря

В Украине началась регистрация кандидатов на местные выборы в ОТГ 29 декабря

01:20 25.11.2019
Евродепутаты проголосуют по составу Еврокомиссии на открывающейся сессии Европарламента

Евродепутаты проголосуют по составу Еврокомиссии на открывающейся сессии Европарламента

19:02 18.11.2019
В Украине началась регистрация кандидатов на местные выборы в ОТГ

В Украине началась регистрация кандидатов на местные выборы в ОТГ

19:46 17.11.2019
В Беларуси завершилось голосование на парламентских выборах

В Беларуси завершилось голосование на парламентских выборах

19:15 14.11.2019
ЦИК признала избранным и зарегистрировала нардепом Вятровича

ЦИК признала избранным и зарегистрировала нардепом Вятровича

19:28 12.11.2019
ЦИК предложила ряд новелл к Избирательному кодексу, направленных на упрощение его применения и понимания

ЦИК предложила ряд новелл к Избирательному кодексу, направленных на упрощение его применения и понимания

19:06 11.11.2019
ЦИК одобрила предложения по совершенствованию Избирательного кодекса Украины

ЦИК одобрила предложения по совершенствованию Избирательного кодекса Украины

18:02 11.11.2019
ЦИК зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом

ЦИК зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом

20:22 07.11.2019
Местные выборы в некоторых ОТГ под угрозой срыва

Местные выборы в некоторых ОТГ под угрозой срыва

18:53 07.11.2019
Зеленский: мы следим за голосованиями всех депутатов от "Слуги народа", и в конце года сделаем "серьезные выводы"

Зеленский: мы следим за голосованиями всех депутатов от "Слуги народа", и в конце года сделаем "серьезные выводы"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе с полуночи огонь не открывался

Полицейские задержали двоих молодых людей, стрелявших по автомобилю депутата в центре Киева и убивших его 3-летнего сына, а также нашли оружие – Нацполиция

Зеленский допускает обсуждение вопроса о транзите газа в рамках встречи в "нормандском формате", но это не должно быть связано с темой Донбасса

На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, подорвавшись на взрывном устройстве – штаб ООС

В центре Киева обстреляли машину, погиб ребенок

ПОСЛЕДНЕЕ

Качура рассказал о повестке дня заседания фракции "Слуга народа": рынок земли, ГБР и кадровые назначения в комитетах

В законопроект о рынке земли подали около 3 тыс. правок - Качура

Зеленский предлагает объявить 2020 год годом математики в Украине

Зеленский анонсировал электронные водительские удостоверения и техпаспорта уже в этом году

Зеленский назначил замминистра юстиции Коломиец руководителем переговорной группе по договору с Таиландом о передаче осужденных

Авиакомпания "Роза Ветров" открывает новые рейсы из Ивано-Франковска в Киев, Днепр и Отопень

В ходе протестов в Иране погибли более 200 человек - Amnesty International

Пристайко примет участие в конференции на полях саммита НАТО в Лондоне – МИД Украины

На Донбассе с полуночи огонь не открывался

СБУ задержала одессита, призывавшего создать "Одесскую народную республику"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА