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19:04 02.12.2019

В ходе протестов в Иране погибли более 200 человек - Amnesty International

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В ходе протестов в Иране погибли более 200 человек - Amnesty International

Международная правозащитная организация Amnesty International подсчитала, что в ходе начавшихся осенью протестов, произошедших в Иране из-за роста цен на бензин, погибли минимум 208 человек.

По утверждению организации, все случаи гибели людей произошли менее чем за неделю. Ранее организация сообщала о гибели 143 человек в Иране.

Информация о погибших основана на "заслуживающих доверия отчетах", отмечают в организации. Реальная цифра, заявляет Amnesty International, вероятнее всего, выше.

По данным организации, семьи погибших в результате протестов предостерегают от разговоров со СМИ, им также не позволяют проводить траурные церемонии, а некоторых заставляют платить за то, чтобы им выдали тела погибших.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. Акции протеста были зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В Иране на время протестов почти полностью прекратилась работа интернета.

Западные СМИ отмечают, что иранские власти признали гибель в результате беспорядков пяти человек, в том числе трех сотрудников служб безопасности. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи признавал гибель людей во время протестов, но не сообщал о числе погибших.

Теги: #жертвы #amnesty_international #протесты #иран
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