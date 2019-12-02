Пристайко примет участие в конференции на полях саммита НАТО в Лондоне – МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 3-4 декабря будет пребывать с рабочим визитом в Лондоне, во время которого примет участие в конференции “NATO Engages” на полях саммита НАТО.

“3-4 декабря 2019 года Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Лондоне с целью проведения двусторонних встреч с министрами стран-членов и партнеров НАТО, а также участия в конференции «NATO Engages», которая будет проходить на полях встречи лидеров Альянса”, - говорится в сообщении МИД Украины в понедельник.

В частности, Пристайко выступит на сессии «От Балтийского до Черного моря: безопасность на передовой НАТО».

Коме того, глава МИД Украины должен встретиться с представителями политологических кругов, в частности Королевского института иностранных дел «Четем Хаус», а также пообщаться с ведущими британскими СМИ.