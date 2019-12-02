События

18:27 02.12.2019

На Донбассе с полуночи огонь не открывался

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На Донбассе с полуночи огонь не открывался

Незаконные вооруженные формирования не проявляли огневую активность на востоке Украины с начала текущих суток, 2 декабря.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в понедельник.

При этом в сводке отмечается, что в г.Марьинка Донецкой области в результате непогоды остаются обесточенными около 60 частных домов на улицах Тельмана и Октябрьской. "Украинские ремонтные бригады готовы, но не могут начать восстановление электроснабжения, ведь гарантий соблюдения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск до сих пор нет", - говорится в сообщении.

На участке разведения сил и средств №1 в районе пгт Станица Луганская Луганской области оперативно-пиротехнический расчет ГСЧС обследовал грунтовые дороги, ведущие к железнодорожным путям на наличие возможных взрывоопасных предметов.

На участке разведения №2 в районе г.Золотое Луганской области – без изменений.

На участке разведения №3 в районе с.Богдановка Волновахского района Донецкой области силами и средствами ГСЧС в понедельник было разобрано три вспомогательных сооружения, а при обследовании территории изъято 30 взрывоопасных предметов. Всего с начала разведения сил и средств на участке обследовано 29,94 га территории, собрано 418 взрывоопасных предметов и установлено 118 указателей зон опасности.

Теги: #оос #ордло
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