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15:05 02.12.2019

Полиция Киевщины разыскивает вандалов, осквернивших могилу погибшего 20 февраля волонтера евромайдана - Героя Украины

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Полиция Киевщины разыскивает вандалов, осквернивших могилу погибшего 20 февраля волонтера евромайдана - Героя Украины

В г.Вышгород (Киевская обл.) на местном кладбище неизвестные надругались над местом упокоения волонтера евромайдана, посмертно получившего звание Героя Украины, по факту чего полиция области начала розыскные мероприятия, чтобы установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности.

"Мужчина погиб 20 февраля 2014г от пули вражеского снайпера. Посмертно он получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (21 ноября 2014г) - за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства. А также медаль "За жертвенность и любовь к Украине", тоже посмертно", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении пресс-службы Полиции Киевской области.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжаются следственные действия.

Теги: #киев #вандалы #полиция
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