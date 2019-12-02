Суд Львова арестовал членов наркосиндиката с возможностью внесения залогов от 10 до 20 млн грн

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога всем задержанным лицам, причастным к изготовлению и распространению наркотиков в Украине, Беларуси и Молдове, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей всем задержанным, причастным к изготовлению и распространению наркотиков, как на территории страны, так и за рубежом. Также суд определил размеры залога, в случае внесения которого участники "синдиката" могут выйти на волю", – говорится в сообщении прокуратуры Львовской области.

По данным прокуратуры, двоим организаторам суд определил залоги в 20,7 млн грн каждому. Еще 13 задержанным – сумму залога в размере 15 млн грн каждому, а троим залог определен по 10 млн грн.

Всем задержанным предъявили подозрение в создании преступной организации и незаконном производстве, изготовлении и сбыте наркотических средств (статьи 255 и 307 статьи УК Украины).

Как сообщалось, на минувшей неделе сотрудники правоохранительных органов задержали участников преступной организации, занимавшейся изготовлением и сбытом наркотиков в Украине, Молдове и Беларуси. По предварительным данным, группа реализовала наркотиков и психотропных веществ почти на 21 млн грн.

Также полицейские обнаружили и прекратили деятельность 2 нарколабораторий, изъяли более 46 наркотических средств.