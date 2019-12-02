Полицейские задержали двоих молодых людей, стрелявших по автомобилю депутата в центре Киева и убивших его 3-летнего сына, а также нашли оружие – Нацполиция

Правоохранители в ходе оперативных мероприятий задержали двух молодых людей 18 и 19 лет, обоснованно подозреваемых в причастности к обстрелу автомобиля Range Rover в центре Киева в воскресенье вечером, в результате чего погиб 3-летний сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, а также нашли оружие, из которого были осуществлены выстрелы.

"Наши специалисты, наши следователи и оперативники нашли оружие, из которого было осуществлено это убийство", - сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге в Киеве в понедельник.

В свою очередь начальники столичного главка полиции Андрей Крищенко сообщил, что выстрел был произведен из карабина калибра 7,62.

Кроме того, по словам Клименко, правоохранители определили, из какого здания стреляли преступники.

"После того, как мы установили траекторию полета пули, мы смогли определиться, приблизительно, из какого здания велась стрельба и после этого вышли на исполнителей этого преступления", - отметил он.

В свою очередь начальники столичного главка полиции сообщил, что задержаны двое подозреваемых – "молодые люди 18 и 19 лет" и они не являются жителями Киева.

По словам Крищенко, процессуально, подозрение задержанным правоохранители еще не предъявили.

Клименко рассказал, что правоохранители рассматривают в качестве основных версии совершения преступления – бытовые проблемы, хозяйственная и профессиональная деятельность Соболева.

В свою очередь, начальник столичного главка добавил: "одна из версий, что причина выстрела - финансово-экономическая деятельность отца".

При этом от отметил, что "в настоящий момент не проводится проверка на связь потерпевшего с террористами", а сразу после совершения преступления Соболеву было предоставлено полицейское сопровождение.

Как сообщалось, вечером 1 декабря неизвестные в центре Киева открыли огонь по автомобилю "Range Rover", в котором в это время находились ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его малолетний сын. От полученных ранений ребенок скончался в машине "скорой помощи".

В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль.