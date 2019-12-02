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14:25 02.12.2019

МК "Запорожсталь" реконструировал два футбольных поля

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МК "Запорожсталь" реконструировал два футбольных поля

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, реконструировал два футбольных поля на тренировочной базе детской юношеской спортивной школы "Металлург".

Как сообщается в пресс-релизе компании, в ходе торжественного открытия отмечалось, что благодаря финансированию комбинатом обновлены четыре из пяти футбольных полей ДЮСШ "Металлург".

"Ценность наших инвестиций в развитие запорожской школы футбола – в детях, которые увлеклись спортом и живут мечтой, растут в атмосфере здоровой конкуренции, воли к победе и командной игры", - отметил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, которого цитирует пресс-служба.

Социальные инвестиции "Запорожстали" в комплексную реконструкцию двух малых футбольных полей составили 650 тыс. грн. Комбинат оказывает финансовую поддержку ДЮСШ "Металлург" с 2016 года. Всего за этот период "Запорожсталь" направила на поддержку детской футбольной школы около 32,2 млн грн.

Сегодня ДЮСШ "Металлург" - современная спортивная школа со стабильно высоким уровнем подготовки футболистов. За последние три года существенно обновилась ее тренировочная база – выполнена реконструкция четырех футбольных полей, установлены мобильные раздевалки, игроки полностью обеспечены экипировкой и инвентарем.

Кроме того, запорожские предприятия "Метинвеста" - "Запорожсталь", "Запорожогнеупор" и Запорожский литейно-механический завод - совместно с ФК "Шахтер" реализовали проект "Давай, играй!" в Запорожье. Бесплатные тренировки для ребят проводят дипломированные тренеры на современных футбольных площадках города.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #реконструкция #запорожсталь #футбол
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