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13:50 02.12.2019

Военный прокурор Ляшенко возглавил прокуратуру Луганской области

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Военный прокурор Ляшенко возглавил прокуратуру Луганской области

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в понедельник, 1 декабря, представил коллективу органов прокуратуры Луганской области нового руководителя - Алексея Ляшенко.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в ведомстве был создан Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, что важно для фиксирования военных преступлений и формирования доказательной базы для Международного уголовного суда и национальных судов.

"Поэтому в прокуратурах Луганской и Донецкой областей будут созданы соответствующие управления. В Луганской области в этом направлении с сегодняшнего дня будет работать Константин Караман", - сказано в сообщении.

В свою очередь Ляшенко поблагодарил руководство Генпрокуратуры за доверие и отметил, что основной задачей деятельности прокуратуры Луганской области будет возвращение доверия общества к прокуратуре и создание условий, при которых каждый житель области будет чувствовать себя защищенным.

Алексей Ляшенко родился 21 марта 1985 года в г.Харьков. В органах прокуратуры работает с 2007 года. С мая 2017 года занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона Объединенных сил. Является участником боевых действий на Востоке Украины.

Теги: #прокуратура #луганская_область #кадры
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