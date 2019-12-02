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13:47 02.12.2019

Сенсорная кнопка для голосования может появиться в Раде уже в 2020 году

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Сенсорная кнопка для голосования может появиться в Раде уже в 2020 году

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что оборудование мест народных депутатов в сессионном зале сенсорными кнопками состоится уже в 2020 году.

"Я надеюсь, что сенсорная кнопка у депутатов появится уже в 2020 году. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы это состоялось", - заявил Разумков на брифинге в Верховной Раде в понедельник.

Разумков отметил, что сегодня аппарат парламента пытается решить этот вопрос без выделения дополнительных средств.

"Сегодня аппарат Верховной Рады отрабатывает этот вопрос, мы ищем коллег, которые смогут интегрировать в существующую систему "Рада" дополнительную сенсорную кнопку", - сказал он.

По его словам, необходимость использования именно существующей системы принятия решений и интегрирования в неё дополнительного оборудования контроля персонального голосования обусловлена отсутствием средств на ее полную замену.

"Полная модернизация системы - это дорогостоящая процедур, и на сегодняшний день денег таких в бюджете нет. Новая система "Рада-4" действительно качественно и эффективно работает в Киевском городском совете, но на сегодня таких расходов пока не предусмотрено. Попробуем решить вопрос "малой кровью", а если не выйдет, то будем обращаться к правительству с целью выделения дополнительных средств", - рассказал глава парламента.

Он отметил, что по сравнению с предыдущими созывами случаев неперсонального голосования стало меньше, но само явление не исчезло полностью.

Теги: #верховная_рада #разумков
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