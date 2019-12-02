Восемь человек пострадали в массовой драке между посетителями и работниками пиццерии в Дарницком районе Киева

В результате конфликта между посетителями и работниками одного из столичных ресторанов в Дарницком районе Киева пострадали восемь человек, сообщают в Отделе коммуникации столичной полиции и добавляют, что следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

"В полицию поступила информация о драке в кафе на улице Срибнокильской в Дарницком районе. Заявительница сообщила, что посетители напали на сотрудников частной охранной фирмы, а также автомобилем повредили ограждение учреждения", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что группа лиц грубо нарушала общественный порядок, "что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом", а также повредила имущество учреждения и входные двери помещения автомобилем "БМВ" и скрылась с места происшествия. Во время драки в данном заведении получили телесные повреждения восемь работников заведения.

"Полиция установила личность владельца иномарки, им оказался 39-летний киевлянин. Также устанавливает других лиц, причастных к правонарушению". – говорится в сообщении.

В настоящее время следственный отдел Дарницкого управления полиции решает вопрос о внесении указанного уголовного преступления в Единый реестр досудебного расследования по предварительной квалификацию ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и проведении дальнейшего расследования.

В полиции не уточняют, о каком именно развлекательном заведении идет речь, однако по информации местных СМИ, драка с последующим погромом произошла в воскресенье вечером в пиццерии "MisterCat" на столичных Позняках.