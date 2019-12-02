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10:31 02.12.2019

В Киеве утром горел детский сад, погиб пытавшийся потушить пожар мужчина

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В Киеве утром горел детский сад, погиб пытавшийся потушить пожар мужчина

В результате произошедшего в понедельник утром пожара в детском учебном заведении в Днепровском районе Киева погиб мужчина 1945 г.р., сообщает пресс-служба главного управления Госслужбы Украины по ЧС по столице.

В обнародованном на сайте столичного главка сообщении отмечается, что информация о возгорании в здании на пр.-т. Гагарина,9-А поступила в 6:57 понедельника. "Прибыв, пожарные установили, что пожар возник на первом этаже детского учебного заведения. На момент прибытия спасательных подразделений у дома находилось тело мужчины 1945 г.р., вероятно охранника заведения, который пытался самостоятельно потушить пожар", - говорится в сообщении.

В 7:20 силами 5 единиц пожарно-спасательной техники и 23 человек личного состава пожар площадью 5 кв м был локализован, а в 07:35 - ликвидирован. "Причина пожара и обстоятельства смерти мужчины будут установлены правоохранительными органами", - добавили в ГСЧС.

Теги: #киев #пожар
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