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09:48 02.12.2019

Обстрелянный в Киеве автомобиль, в котором находился депутат облсовета Соболев, принадлежит фирме, фигурирующей в деле финансирования терроризма на Донбассе

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Обстрелянный в Киеве автомобиль, в котором находился депутат облсовета Соболев, принадлежит фирме, фигурирующей в деле финансирования терроризма на Донбассе

Обстрелянный в воскресенье автомобиль Range Rover депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, принадлежит компании "ДонУкрПроектНІІ", которая фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе, сообщает издание "Следствие.Инфо".

Фирма компании "ДонУкрПроектНІІ" ранее была зарегистрирована в Донецке, ее учредителем, был Соболев. Эта компания фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных официальному Киеву территориях.

"С февраля 2006-го до января 2017 года эти компании провели между собой финансовые операции на сумму почти 678 млн грн. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов с названием "Обжора". Вячеслав Соболев был в учредителях одной из таких компаний до 2007-го", - сообщается на сайте издания в воскресенье.

Теги: #киев #обстрел #соболев
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