КС во вторник рассмотрит представление о положениях закона о ГБР

Большая палата Конституционного суда Украины во вторник, 3 декабря, рассмотрит дело о конституционности положений закона о "О Государственном бюро расследований" от 12 ноября 2015 года № 794-VIII.

"3 декабря в 10:00 Большая палата Конституционного суда Украины на пленарном заседании в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 45 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части первой, пункта 1 части третьей статьи 11 закона Украины "О Государственном бюро расследований" от 12 ноября 2015 года № 794-VIII", - сообщает пресс-служба КС в понедельник.

Отмечается, что авторы ходатайства оспаривают положения закона в части закрепления полномочий президента Украины назначать на должность директора ГБР, определять трех членов комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора Бюро, его первого заместителя и заместителя.

Так, по мнению нардепов, ст.106 Конституции Украины, не предусматривает назначение президентом руководителей центральных органов исполнительной власти (в том числе директора ГБР), членов конкурсной комиссии по отбору руководителей любых центральных органов исполнительной власти.

Как сообщалось, 29 августа в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции страны (конституционности) некоторых положений закона "О Государственном бюро расследований" от 12 ноября 2015г № 794-VIII.

Парламентарии, в частности, в своем представлении просят проверить на соответствие Конституции Украины (конституционности) части первой пункта 1 части третьей статьи 11, пунктов 1, 3 части второй статьи 23 Закона Украины "О Государственном бюро расследований".

В частности, говорится в тексте представления, нардепы просят КС проверить на соответствие статьям Конституции Украины и признать неконституционными упомянутые выше положения закона "О ГБР" относительно полномочий президента Украины назначать на должность директора Бюро, трех членов Комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР, его первого заместителя и заместителя.

Также нардепы просят Суд проверить на конституционность положения закона относительно информирования директором Госбюро расследований президента Украины по основным вопросам деятельности ГБР и его подразделений, о выполнении возложенных на них задач и ежегодного представления главе государства письменного отчета о деятельности Бюро за предыдущий год и признать эти положения неконституционными.

27 сентября КС отказал в открытии производства в деле по представлению 45 народных депутатов относительно соответствия Основному закону норм закона о Государственном бюро расследований (ГБР), в которых речь идет об отчете директора ГБР перед президентом, парламентом и правительством.