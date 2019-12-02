В Киевской области нашелся священник, которого более суток искали 120 полицейских

Более суток 120 сотрудников полиции Киевской области разыскивали священнослужителя церкви в пгт.Клавдиево (Бородянский р-н), который ушел в лес и не вернулся, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

В субботу один из прихожан сообщил, что пропал священнослужитель из Клавдиево. Личный состав полиции региона был поднят по тревоге, были привлечены все подразделения превентивной деятельности и уголовная полиция.

В итоге в воскресенье поздно вечером руководитель полиции области Андрей Небытов сообщил об обнаружении священнослужителя.

"Хорошая новость! Священнослужителя, который исчез в Бородянском районе нашли!.. Как рассказал правоохранителям разыскиваемый, "ходил и молился в лесу". В поисковой операции было задействовано 120 сотрудников полиции, также помогала громада", - сообщил Небытов на своей странице в Facebook.