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08:11 02.12.2019

В большинстве областей Украины в понедельник ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

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В большинстве областей Украины в понедельник ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

 В понедельник в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах значительный снег образования снежного покрова высотой 10-20 см. На дорогах страны, кроме юга, гололедица", – говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в понедельник утром.

Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Теги: #гсчс #погода #украина
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