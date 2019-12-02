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07:42 02.12.2019

Парламент Ирака принял отставку премьера

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Парламент Ирака принял отставку премьера

В воскресенье парламент Ирака удовлетворил прошение премьер-министра Адиля Абдул-Махди об отставке, сообщают местные СМИ.

Как сообщалось, в пятницу он заявил, что подает в отставку с поста на фоне антиправительственных протестов и беспорядков, не утихающих в стране почти два месяца.

"Я представлю парламенту официальное прошение об отставке с поста премьер-министра - так, чтобы парламент мог рассмотреть новые кандидатуры", - говорится в заявлении Абдул-Махди, распространенном в пятницу.

По данным агентства Associated Press, накануне в Багдаде, Эн-Наджафе и Эн-Насирии иракскими силами безопасности были убиты 40 протестующих.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли по меньшей мере 400 человек, тысячи получили ранения.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Абдул-Махди обещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в социальной сфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства страны.

Теги: #ирак #отставка #парламент #премьер
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