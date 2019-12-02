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06:58 02.12.2019

В Одесской области столкнулись маршрутка и автомобиль "Hyundai Sonata": есть пострадавшие

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В Одесской области столкнулись маршрутка и автомобиль "Hyundai Sonata": есть пострадавшие

 В поселке Александровка, что в Овидиопольском районе Одесской области, маршрутка столкнулась с автомобилем "Hyundai Sonata", в результате ДТП были травмированы восемь человек, сообщает пресс служба Нацинальной полиции в Одесской области.

"По предварительным данным, двигаясь в сторону Одессы, женщина - водитель легковушки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате столкновения с маршрутным такси были травмированы восемь человек. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.

Теги: #одесская #дтп #украина
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