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05:02 02.12.2019

Перри покинул пост министра энергетики США

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СМинистр энергетики США Рик Перри 1 декабря завершил свою работу в ведомстве.

"Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Для меня было честью и привилегией всей жизни служить в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу за то, что позволили мне служить", - написал Перри в своем твиттере.

Отставка Перри была объявлена Трампом на заседании кабинета министров в октябре, а вскоре после этого президент заявил, что заместитель министра энергетики Дэн Бруйетт возглавит ведомство.

Впервые о запланированной отставке Перри СМИ сообщили в апреле этого года. Сообщалось, что министр энергетики планирует уйти из администрации президента США и решает, когда именно и на каких условиях состоится его отставка.

Перри возглавил министерство энергетики в марте 2017 года вскоре после инаугурации Трампа.

Теги: #сша #перри #отставка #минэнерго
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