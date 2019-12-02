События

04:03 02.12.2019

50 граждан Украины задержались аэропорту Берлина из-за очередей на паспортном контроле - посольство

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Сорок девять граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта "Шьонефельд" (Берлин) по маршрутам "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair из-за больших очередей на паспортном контроле.

"Благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта удалось оперативно решить вопрос в пользу украинских пассажиров и бесплатно оформить новые билеты. Уже завтра все граждане Украины смогут улететь по маршруту", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в ФРГ в соцсети  Фейсбук в воскресенье.

Во избежание подобных случаев в будущем украинские дипломаты советуют прибывать в аэропорт с большим запасом времени.

 

Теги: #очереди #берлин #украина #аэропорт
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