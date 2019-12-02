50 граждан Украины задержались аэропорту Берлина из-за очередей на паспортном контроле - посольство

Сорок девять граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта "Шьонефельд" (Берлин) по маршрутам "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair из-за больших очередей на паспортном контроле.

"Благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта удалось оперативно решить вопрос в пользу украинских пассажиров и бесплатно оформить новые билеты. Уже завтра все граждане Украины смогут улететь по маршруту", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в ФРГ в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Во избежание подобных случаев в будущем украинские дипломаты советуют прибывать в аэропорт с большим запасом времени.