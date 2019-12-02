Бывший конгрессмен Джо Сестак выбывает из президентской гонки в США

Бывший законодатель Палаты представителей США демократ Джо Сестак объявил в воскресенье, что выходит из борьбы за президентский пост, сообщает The Hill.

"Спасибо за эту бесценную возможность, я заканчиваю нашу совместную кампанию", - говорится в заявлении Сестака.

По словам экс-конгрессмена, его кампания не получила должной поддержки национальной прессы, поэтому он решил завершить свое участие в президентской гонке.

"Я глубоко ценю поддержку, которую многие из вас предложили - будь то волонтерство, финансовые пожертвования или участие в мероприятиях нашей кампании", - добавил Сестак.

Сестак был одним из последних среди демократов, заявивших о своем участие в президентских выборах 2020 года.