События

03:03 02.12.2019

Бывший конгрессмен Джо Сестак выбывает из президентской гонки в США

1 мин читать
Бывший конгрессмен Джо Сестак выбывает из президентской гонки в США

Бывший законодатель Палаты представителей США демократ Джо Сестак объявил в воскресенье, что выходит из борьбы за президентский пост, сообщает The Hill.

"Спасибо за эту бесценную возможность, я заканчиваю нашу совместную кампанию", - говорится в заявлении Сестака.

По словам экс-конгрессмена, его кампания не получила должной поддержки национальной прессы, поэтому он решил завершить свое участие в президентской гонке.

"Я глубоко ценю поддержку, которую многие из вас предложили - будь то волонтерство, финансовые пожертвования или участие в мероприятиях нашей кампании", - добавил Сестак.

Сестак был одним из последних среди демократов, заявивших о своем участие в президентских выборах 2020 года.

Теги: #кандидат #сша #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:28 01.12.2019
В понедельник в Конгрессе США начинается рассмотрение доклада о результатах расследования в рамках импичмента Трампа

В понедельник в Конгрессе США начинается рассмотрение доклада о результатах расследования в рамках импичмента Трампа

02:23 01.12.2019
В Госдепе США обеспокоены российским законодательством по иноагентам

В Госдепе США обеспокоены российским законодательством по иноагентам

17:49 30.11.2019
Джонсон постарается сократить появления с Трампом на публике в Лондоне, чтобы не навредить предвыборной

Джонсон постарается сократить появления с Трампом на публике в Лондоне, чтобы не навредить предвыборной

13:40 30.11.2019
ОПЗЖ предложила изъять из закона об особом статусе ОРДЛО обязательные требования украинской стороны касательно условий проведения там демократических выборов

ОПЗЖ предложила изъять из закона об особом статусе ОРДЛО обязательные требования украинской стороны касательно условий проведения там демократических выборов

16:55 29.11.2019
СБУ разоблачила хакерскую группировку, которая похищала средства клиентов электронных платежных систем Европы и США

СБУ разоблачила хакерскую группировку, которая похищала средства клиентов электронных платежных систем Европы и США

21:51 28.11.2019
США продолжают переговоры с талибами по урегулированию в Афганистане

США продолжают переговоры с талибами по урегулированию в Афганистане

15:23 28.11.2019
США сократят вклад в оборону НАТО, Германия увеличит - Столтенберг

США сократят вклад в оборону НАТО, Германия увеличит - Столтенберг

15:07 28.11.2019
США и Великобритания предложили свои кандидатуры в состав комиссии этики и добропорядочности при Высшем совете правосудия – Офис президента

США и Великобритания предложили свои кандидатуры в состав комиссии этики и добропорядочности при Высшем совете правосудия – Офис президента

09:47 28.11.2019
Меркель заявила о необходимости подписания торгового соглашения ЕС-США

Меркель заявила о необходимости подписания торгового соглашения ЕС-США

07:52 28.11.2019
Три женщины обвинили постпреда США при ЕС в сексуальных домогательствах

Три женщины обвинили постпреда США при ЕС в сексуальных домогательствах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, подорвавшись на взрывном устройстве – штаб ООС

В центре Киева обстреляли машину, погиб ребенок

Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Украина и Румыния обсудили политический диалог по безопасности в Черноморском регионе, обменялись опытом по реформированию и развитию вооруженных сил

Боевики в субботу один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Автомобиль, в котором находился Соболев, принадлежит фирме, которая фигурирует в деле финансирования терроризма на Донбассе - СМИ

В Донецкой области перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами

Глава новой Еврокомиссии считает ЕС синонимом будущего

На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, подорвавшись на взрывном устройстве – штаб ООС

За рулем "Range Roverа", обстрелянного в центре Киева находился депутат Вячеслав Соболев

Лиссабонский договор позволяет ЕС решать современные задачи - глава Европейского совета

В Киеве проводится спецоперация по розыску злоумышленника, стрелявшего в автомобиль - МВД

В центре Киева обстреляли машину, погиб ребенок

Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Непогода ожидается в Украине в ближайшие дни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА