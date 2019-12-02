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01:20 02.12.2019

Автомобиль, в котором находился Соболев, принадлежит фирме, которая фигурирует в деле финансирования терроризма на Донбассе - СМИ

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Автомобиль, в котором находился Соболев, принадлежит фирме, которая фигурирует в деле финансирования терроризма на Донбассе - СМИ

 Автомобиль "Range Rover" Вячеслава Соболева, в который стреляли в воскресенье, принадлежит компании "ДонУкрПроектНІІ", которая фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе, сообщает издание "Следствие.Инфо".

Фирма компании "ДонУкрПроектНІІ" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, был Вячеслав Соболев. Эта компания фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных официальному Киеву территориях.

"С февраля 2006-го до января 2017 года эти компании провели между собой финансовые операции на сумму почти 678 миллионов гривен. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов с названием "Обжора". Вячеслав Соболев был в учредителях одной из таких компаний до 2007-го года", - говорится в сообщении., на сайте издания в воскресенье.

Как сообщалось ранее, неизвестные в Киеве, вечером 1 декабря открыли огонь по автомобилю "Range Rover", где в момент случившегося находился ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его малолетний сын. От полученных травм ребенок скончался в машине скорой помощи.

В Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по статье115 УК Украины.

 

Теги: #киев #стрельба #украина #депутат
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