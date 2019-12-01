События

23:59 01.12.2019

В Донецкой области перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами

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В Донецкой области перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами

В Ясиноватском районе Донецкой области 30 ноября около 18:00 на трассе вблизи села Новокалиново произошла авария с участием рейсового автобуса, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. В автобусе находилось 50 пассажиров, 5 из них обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Донецкой области в воскресенье.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

 

Теги: #донецкая #авария #автобус #украина
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