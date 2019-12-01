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21:29 01.12.2019

На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, подорвавшись на взрывном устройстве – штаб ООС

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На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, подорвавшись на взрывном устройстве – штаб ООС

На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, подорвавшись на взрывном устройстве, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был применен очередной резерв. Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Теги: #погибшие #оос #украина
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