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18:55 01.12.2019

В центре Киева обстреляли машину, погиб ребенок – СМИ

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Неизвестные в Киеве, вечером 1 декабря открыли огонь по автомобилю Range Rover, где в момент случившегося находился ребенок 3,5 лет. От полученных травм он скончался на месте, сообщает интернет-издание "Информатор".

"Все произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской… С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Вероятнее всего, это отец семейства. На его теле были видны капли крови…По состоянию на 17:45 мертвый ребенок еще находится в машине", - говорится в сообщении, на сайте издания в воскресенье вечером.

На месте происшествия работают правоохранители, выясняются причины произошедшего.

Теги: #киев #обстрел #украина #ребенок
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