События

18:22 01.12.2019

Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

1 мин читать
Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов…Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Боевики совершили 1 обстрел позиций украинских позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 1 раз обстреляли укрепления Объединенных сил у Новогригорьевки из минометов калибра 82 мм.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника" – подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #боевики #обстрел
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:56 01.12.2019
В центре Киева обстреляли машину, погиб ребенок

В центре Киева обстреляли машину, погиб ребенок

07:37 01.12.2019
Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

18:17 30.11.2019
Боевики в субботу один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевики в субботу один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

15:15 30.11.2019
Ремонтники не могут возобновить электроснабжение в Марьинке из-за отсутствуя гарантий прекращения огня со стороны боевиков

Ремонтники не могут возобновить электроснабжение в Марьинке из-за отсутствуя гарантий прекращения огня со стороны боевиков

13:02 30.11.2019
Боевики с начала субботы один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

Боевики с начала субботы один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

07:17 30.11.2019
На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ вследствие 7 обстрелов со стороны боевиков

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ вследствие 7 обстрелов со стороны боевиков

18:13 29.11.2019
Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток пятницы в результате обстрелов боевиков

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток пятницы в результате обстрелов боевиков

15:49 29.11.2019
Боевики минируют территории на Донбассе изъятыми ранее боеприпасами

Боевики минируют территории на Донбассе изъятыми ранее боеприпасами

12:08 29.11.2019
За минувшую неделю боевики потеряли 10 человек убитыми и 15 ранеными

За минувшую неделю боевики потеряли 10 человек убитыми и 15 ранеными

07:43 29.11.2019
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В центре Киева обстреляли машину, погиб ребенок

Украина и Румыния обсудили политический диалог по безопасности в Черноморском регионе, обменялись опытом по реформированию и развитию вооруженных сил

Боевики в субботу один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевики с начала субботы один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

В делах Майдана признаны виновными 59 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве проводится спецоперация по розыску злоумышленника, стрелявшего в автомобиль - МВД

Непогода ожидается в Украине в ближайшие дни

Эвакуация объявлена на Филиппинах в связи с приближением тайфуна "Каммури"

В Киеве задержали грабителей отделения "Ощадбанка"

В Харькове в одном из гаражей произошел взрыв, погибли три человека

Под Киевом горел жилой дом, погибли владельцы

Для Грузии как транзитной страны проект TANAP приобретает как политическое, так и экономическое измерение - премьер

В Закарпатской области правоохранители расследуют смертельное ДТП

В Сумской области произошло 23 аварии за минувшие сутки

Афганские военные освободили от талибов уезд Марджа на юге страны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА