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18:20 01.12.2019

Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов…Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Боевики совершили 1 обстрел позиций украинских позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 1 раз обстреляли укрепления Объединенных сил у Новогригорьевки из минометов калибра 82 мм.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника" – подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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