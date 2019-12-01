Непогода ожидается в Украине в ближайшие дни

В понедельник, 2 декабря, в Украине ожидается холодная погода без осадков, лишь западную часть накроет непогода, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

Утром, днём в западных, Винницкой и Житомирской областях сложные погодные условия: мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, в Карпатском регионе значительный мокрый снег, на остальной территории, а ночью в большинстве областей без существенных осадков.

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днём минус 2-7°.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 3-5° мороза, днём около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 декабря самая высокая температура воздуха днём была +13,1 в 1961г, самая низкая ночью -21,5 в 1998г.

3 декабря ночью в Украине, днём на Левобережье сложные погодные условия: снег, в южной части мокрый снег и дождь, ночью в центральных и северных областях, днём в восточной части местами значительные осадки, днём на Правобережье небольшие осадки. На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных и западных областях отдельные порывы 15-20 м/с, метели.

Температура воздуха ночью 1-6° мороза, на юге около 0°; днём в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 6° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днём 4-9° мороза.

В Киеве - сложные погодные условия: ночью снег, местами значительный, днём небольшие осадки; температура воздуха ночью 2-4° мороза, днём 0-2° мороза.