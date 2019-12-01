Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"30 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ из крупнокалиберных пулеметов вели огонь неподалеку Новолуганского.

Три вражеских обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, у Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия.

"С начала текущих суток один обстрел, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, российские оккупационные войска осуществили в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.