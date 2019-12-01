Под Киевом горел жилой дом, погибли владельцы

Пожар в жилом доме под Киевом произошел вечером в пятницу, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"29 ноября в 20:00 в оперативно-диспетчерскую службу Яготинского района поступило сообщение о возгорании жилого дома в г.Яготин по ул. Сикорского. Установлено, что горит внутренняя отделка жилого дома. Во время разведки спасатели обнаружили два тела владельцев без признаков жизни, мужчины 1941 года и женщину 1945 г.р", - говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар в 20:32, а потушили полностью в 22:32.

К тушению привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.