В Закарпатской области правоохранители расследуют смертельное ДТП

Закарпатские правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла пенсионерка, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Происшествие произошло 30 ноября около 12:30 на автодороге Мукачево-Рогатин-Львов, неподалеку с.Рокосово Хустского района. В результате ДТП погибла 67-летняя женщина-пассажир, жена водителя", - говорится в сообщении.

Следователи Хустского отдела полиции по факту ДТП открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Автомобиль помещен на спецплощадку Хустского отдела полиции. В ходе расследованию дела полиция выяснит все обстоятельства и причины ДТП.