В Сумской области произошло 23 аварии за минувшие сутки

В Сумской области за минувшие сутки произошло 23 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек получил травмы и восемь аварий - с материальным ущербом, сообщила пресс-служба областной патрульной полиции.

"Нарушение ПДД, торопливость водителей и неблагоприятные погодные условия - это основные последствия ДТП, произошедших в Сумах в последний день рабочей недели. Из 23 ДТП: одно с пострадавшими, в которых один человек получил травмы, восемь аварий с материальным ущербом, в остальных 14 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол", - говорится в сообщении.

Полицейские составили административный протокол на водителей виновников в случае ДТП с материальным ущербом по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.