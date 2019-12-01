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01:43 01.12.2019

В Сумской области произошло 23 аварии за минувшие сутки

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В Сумской области за минувшие сутки произошло 23 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек получил травмы и восемь аварий - с материальным ущербом, сообщила пресс-служба областной патрульной полиции.

"Нарушение ПДД, торопливость водителей и неблагоприятные погодные условия - это основные последствия ДТП, произошедших в Сумах в последний день рабочей недели. Из 23 ДТП: одно с пострадавшими, в которых один человек получил травмы, восемь аварий с материальным ущербом, в остальных 14 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол", - говорится в сообщении.

Полицейские составили административный протокол на водителей виновников в случае ДТП с материальным ущербом по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

Теги: #сумская_область #дтп #украина
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