Афганские военные освободили от талибов уезд Марджа на юге страны

На юге Афганистана военные освободили уезд, который четыре года контролировался боевиками движения "Талибан", сообщили "Интерфаксу" вечером в субботу в пресс-центре министерства обороны Афганистана.

"Совместная операция силовых структур по зачистке уезда от боевиков началась две недели назад. В ходе операции были ликвидированы 37 боевиков, в том числе военный лидер талибов в уезде Марджа мулла Абдул Бари, десятки боевиков ранены", - сообщил представитель пресс-центр оборонного ведомства Афганистана.

По его словам, было обезврежено 103 различных мин и самодельных взрывных устройств, ликвидировано 2 схрона с оружием и боеприпасами, а также 6 расположений боевиков.

Между тем, министерство обороны Афганистана подтвердило гибель высокопоставленного военного в ходе операции на юге страны.

"Командир 4 пограничной бригады 215 корпуса национально армии Афганистана "Майванд" генерал Захир Гюль Мукбил погиб в субботу утром в ходе контртеррористической операции на территории уезда Нава провинции Гильменд в результате подрыва на придорожной мине", - говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Между тем сайт радиостанции "Голос Америки" со ссылкой на официального представителя полиции Гильменда сообщил что погибший - генерал Захир Гюль Мукбил направлялся в уезд Марджа вместе с группой журналистов, где намеревался провести осмотр хода операции по борьбе с боевиками.

Во время движения конвоя на дороге была взорвана бомба. Собеседник "Голоса Америки" сообщил, что среди раненых - трое сотрудников безопасности и репортер афганского телеканала "Шамшад".