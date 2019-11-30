События

22:18 30.11.2019

Украина и Румыния обсудили политический диалог по безопасности в Черноморском регионе, обменялись опытом по реформированию и развитию вооруженных сил

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Украина и Румыния обсудили политический диалог по безопасности в Черноморском регионе, обменялись опытом по реформированию и развитию вооруженных сил

Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в Бухаресте встретился с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке и с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии генерал-лейтенантом Даниэлем Петреску.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook, украинская делегация во главе с Хомчаком 30 ноября совершила официальный визит в Румынию.

"В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы продолжения политического диалога по ситуации безопасности в Черноморском регионе, обмена опытом по реформированию и развитию вооруженных сил", - сказано в сообщении.

Также стороны определили приоритетные направления военного сотрудничества двух стран.

Отмечается, что Главнокомандующий ВСУ Хомчак впервые на двустороннем уровне совершил визит за границу.

Теги: #хомчак #румыния #украина #визит
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