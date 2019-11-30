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18:12 30.11.2019

Грабители похитили 250 тыс грн. из столичного отделения Ошадбанка

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Грабители похитили 250 тыс грн. из столичного отделения Ошадбанка

Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный заявил, что в ходе ограбления отделения банка в Киеве на улице Энтузиастов преступникам удалось вынести около 250 тыс грн.

"Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушен. Взрыв прогремел в четыре утра ... Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещения практически полностью. Цена украденного - около 250 000 гривен. Цена разрушенного - миллионы. Еще считаем", - написал Пышный на своей странице в Facebook

Он подчеркнул, что воров не остановило даже то, что могли погибнуть люди, ведь отделение расположено на первом этаже.

"Бандиты и нелюди закачали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделения. Их не остановило, что это густонаселенный спальный район недалеко от центра Киева. И они заслуживают максимальное наказание по закону", - добавил Пышный.

Как сообщала ранее столичная полиция, в Днепровском районе Киеве на улице Энтузиастов неизвестные подорвали банкомат, в результате чего была повреждена внутренняя отделка здания, где расположен банк. По предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники с помощью газо-воздушной смеси взорвали банкомат, откуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали.

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь ранее интернет-портал "Вартови Еспресо" сообщил, что двое грабителей в ночь на субботу взорвали отделение "Ощадбанка", расположенный в Днепровском районе Киева, завладели деньгами из банкомата и скрылись на автомобиле Volkswagen, полиция объявила план перехват.

"В Днепровском районе столицы на улице Энтузиастов двое неизвестных взорвали отделение Сбербанка. Взрывной волной обломки унесло метров за 20. От взрыва стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении потолок упал на пол. В результате взрыва обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук в субботу утром.

По информации "Вартови Еспресо", в Киеве введен план "Сирена": разыскивается автомобиль Volkswagen универсал темного цвета с двумя неизвестными.

"По предварительной информации, злоумышленники воспользовались не взрывчаткой, а балоном с газом, с помощью которого ими был выведен из строя банкомат. Оттуда они забрали кассеты с деньгами. Какая сумма пока неизвестно", – сказано в сообщении.

Теги: #ограбление #пышный #грабители #ощадбанк
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