Правоохранители пресекли деятельность вооруженной банды в Запорожской области - задержаны 5 человек

Правоохранители Запорожской области задержали пятерых членов банды - организатора и активных участников организованной преступной группы, которая занималась угоном автомобилей, вымогательством, разбойными нападениями и похищением людей.

Как сообщает прокуратура области в Телеграм, под процессуальным руководством прокуратуры области следователи и оперативники управлений стратегических расследований и внутренней безопасности облполиции в "пресекли деятельность вооруженной банды, которая осуществляла угоны автомобилей, вымогательство, разбойные нападения, а также похищения людей".

"Один из членов банды также готовился к убийству руководителя спецподразделения в связи с исполнением им своих служебных обязанностей. Сегодня, 30.11.2019 задержаны пять членов этой банды, организатор и активные участники организованной преступной группы, в состав которого входит более 20 человек", - говорится в сообщении.

Задержанным будет вручено письменное уведомление о подозрении в угонах автомобилей (ч. 3 ст. 289 УК Украины), похищении и лишении свободы предпринимателя (ч. 3 ст. 146 УК Украины), разбойном нападении (ч. 4 ст. 187 УК Украины), вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины), а также подготовке убийства руководителя спецподразделения (ч. 1 ст. 14 - ст. 348 УК Украины).

После завершения всех процессуальных мероприятий задержанным будет сообщено о подозрении. Работники прокураты Запорожской области будут обращаться в суд с ходатайством об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

С целью привлечения к ответственности всех участников банды принимаются меры по их розыску и задержанию.