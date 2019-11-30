В Ровенской области горел автобус с 46 пассажирами, следовавший из Харькова в Польшу

Ровенские спасатели на трассе "Киев-Чоп" ликвидировали возгорание в пассажирском автобусе международного сообщения "Харьков-Познань", сообщает пресс-служба ГУ Государственной служба по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

"30 ноября в 12:27 на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании в моторном отсеке двухэтажного пассажирского автобуса международного сообщения "Харьков-Познань" на автодороге "Киев-Чоп" возле с.Грушвица-1 Ровенского района", - сказано в сообщении.

Отмечается, что еще до приезда спасателей водитель самостоятельно с помощью огнетушителя гасил пожар.

"Пожарные еще дополнительно подали на тушение и охлаждение моторного отсека автобуса огнетушащего вещества. Пожар был быстро ликвидирован. Из 46-ти пассажиров, находящихся в автобусе, никто не пострадал. Огнем поврежден моторный отсек", - добавили в ГСЧС.

Спасатели ликвидировали возгорания окончательно. Причина происшествия устанавливается.