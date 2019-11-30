События

13:49 30.11.2019

Предварительно взрыв в Харькове, в результате которого погибли 3 человека, произошел из-за неисправности газового оборудования магазины

1 мин читать
Предварительно взрыв в Харькове, в результате которого погибли 3 человека, произошел из-за неисправности газового оборудования магазины

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в гаражном кооперативе по ул.Зеленодольская в Харькове, в результате которого погибли 3 человека.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (убийство - ИФ) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительной информации причиной взрыва стала неисправность газового оборудования автомобиля "ВАЗ 2108".

Полиция также установила личности погибших. Это три харьковчанина (им 36, 24 и 21 лет), которые находились в помещении гаража в момент взрыва.

Как сообщалось, в субботу, около 5:30, в полицию поступило сообщение о пожаре и взрыве в гараже, расположенном в гаражном кооперативе по ул.Зеленодольская.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что в результате пожара взорвался газовый баллон, и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела.

Теги: #взрыв #полиция #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 30.11.2019
Правоохранители задержали лже-минеров 18 учебных заведений Днепра и Каменца-Подольского

Правоохранители задержали лже-минеров 18 учебных заведений Днепра и Каменца-Подольского

12:48 30.11.2019
Полиция аэропорта "Борисполь" обнаружила у пассажира гранату

Полиция аэропорта "Борисполь" обнаружила у пассажира гранату

11:51 30.11.2019
В Харькове в гараже произошел взрыв, 3 человека погибли

В Харькове в гараже произошел взрыв, 3 человека погибли

11:45 30.11.2019
Полицейский в Одесской области насмерть сбил мужчину

Полицейский в Одесской области насмерть сбил мужчину

11:45 30.11.2019
Полицейский в Одесской области насмерть сбил мужчину

Полицейский в Одесской области насмерть сбил мужчину

08:40 30.11.2019
Нидерландская полиция не считает инцидент с нападением с ножом в Гааге терактом

Нидерландская полиция не считает инцидент с нападением с ножом в Гааге терактом

06:54 30.11.2019
Сотрудник Харьковского главка полиции задержан по подозрению в продаже наркотиков

Сотрудник Харьковского главка полиции задержан по подозрению в продаже наркотиков

04:34 30.11.2019
Скотланд-Ярд установил личность напавшего с ножом на людей на Лондонском мосту

Скотланд-Ярд установил личность напавшего с ножом на людей на Лондонском мосту

03:07 30.11.2019
Виновные в ненадлежащем состоянии Харьковской детской инфекционной больницы должны быть привлечены к ответственности

Виновные в ненадлежащем состоянии Харьковской детской инфекционной больницы должны быть привлечены к ответственности

08:41 29.11.2019
В Херсонской области правоохранители прекратили действия оккупационных властей Крыма

В Херсонской области правоохранители прекратили действия оккупационных властей Крыма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с начала субботы один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

В делах Майдана признаны виновными 59 человек

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ вследствие 7 обстрелов со стороны боевиков

Потенциальные прямые поставки газа из РФ могут быть только по неполитической цене, привязанной к европейскому индикатору – Оржель

Олег Бахматюк и его сестра для защиты активов, переговоров с кредиторами и во избежание политического преследования находятся за рубежом по известным правоохранителям адресам – адвокат

ПОСЛЕДНЕЕ

В воскресенье в Украине сохранится холодная погода, в Карпатах в понедельник ожидается сильный снег

Боевики с начала субботы один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

Более 48 тыс. жителей ОРЛО получили российские паспорта, заявляют в Луганске

В делах Майдана признаны виновными 59 человек

В Голосеевском районе Киева горело СТО

В Тегеране закрыли школы и университеты из-за смога

В Киеве полиция разыскивает неизвестных, взорвавших банкомат на Русановке

Правоохранители выявили более полусотни ливийцев, незаконно находящихся в Украине под видом "лечения"

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ вследствие 7 обстрелов со стороны боевиков

Военные подвели итоги деятельности ВСУ в 2019 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА