Предварительно взрыв в Харькове, в результате которого погибли 3 человека, произошел из-за неисправности газового оборудования магазины

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в гаражном кооперативе по ул.Зеленодольская в Харькове, в результате которого погибли 3 человека.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (убийство - ИФ) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительной информации причиной взрыва стала неисправность газового оборудования автомобиля "ВАЗ 2108".

Полиция также установила личности погибших. Это три харьковчанина (им 36, 24 и 21 лет), которые находились в помещении гаража в момент взрыва.

Как сообщалось, в субботу, около 5:30, в полицию поступило сообщение о пожаре и взрыве в гараже, расположенном в гаражном кооперативе по ул.Зеленодольская.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что в результате пожара взорвался газовый баллон, и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела.