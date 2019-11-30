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13:10 30.11.2019

Правоохранители задержали лже-минеров 18 учебных заведений Днепра и Каменца-Подольского

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Правоохранители задержали лже-минеров 18 учебных заведений Днепра и Каменца-Подольского

Правоохранители разоблачили двух подростков из г.Днепр, которые отправляли ложные сообщения о "минировании" почти двадцати школ и гимназий, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины:

"В течение 27 и 28 ноября в подразделения полиции поступили сообщения о "минировании" 18 учебных заведений, расположенных в г.Днепр и в г.Каменец-Подольский Хмельницкой области", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители установили личности лже-минеров, ими оказались двое подростков из Днепра.

"В рамках ранее начатого уголовного производства правоохранители провели обыски. Во время процессуальных действий следователи и оперативники изъяли технику, с которой направлялись ложные сообщения о "минировании". Кроме того, выяснили, что мотивом для "псевдоминеров" написать такие сообщения стало желание создать искусственный ажиотаж вокруг "минирований", о которых им стало известно из средств массовой информации", - отметили в полиции.

Продолжается досудебное расследование. Уголовное производство открыто по ст.259 Уголовного кодекса Украины.

Теги: #минирование #полиция
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