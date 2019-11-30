События

13:02 30.11.2019

Боевики с начала субботы один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

1 мин читать
Боевики с начала субботы один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска вновь нарушали режим прекращения огня. В 7:45 от с.Новоласпа противник начал обстрел из стрелкового оружия по нашим защитникам с.Старогнатовка. Украинские воины также из стрелкового оружия адекватно заставили оккупантов к дальнейшему соблюдению режима тишины", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу.

Отмечается, что в результате вражеского огня боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #оос #минобороны #боевики #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:17 30.11.2019
На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ вследствие 7 обстрелов со стороны боевиков

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ вследствие 7 обстрелов со стороны боевиков

18:13 29.11.2019
Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток пятницы в результате обстрелов боевиков

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток пятницы в результате обстрелов боевиков

15:49 29.11.2019
Боевики минируют территории на Донбассе изъятыми ранее боеприпасами

Боевики минируют территории на Донбассе изъятыми ранее боеприпасами

12:08 29.11.2019
За минувшую неделю боевики потеряли 10 человек убитыми и 15 ранеными

За минувшую неделю боевики потеряли 10 человек убитыми и 15 ранеными

07:43 29.11.2019
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

19:39 28.11.2019
Члены комитета Рады по нацбезопасности посетят в пятницу участок разведения сил в Петровском и Богдановке - Завитневич

Члены комитета Рады по нацбезопасности посетят в пятницу участок разведения сил в Петровском и Богдановке - Завитневич

18:20 28.11.2019
С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

14:06 28.11.2019
Воздушные силы ВСУ модернизируют и возвращают в строй вертолеты РЭБ, а также планируют создать самолета РЭБ на базе "Антонова"

Воздушные силы ВСУ модернизируют и возвращают в строй вертолеты РЭБ, а также планируют создать самолета РЭБ на базе "Антонова"

13:04 28.11.2019
Боевики с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевики с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

12:47 28.11.2019
Сейчас нет угрозы наступления со стороны оккупированных территорий - руководитель украинской стороны СЦКК

Сейчас нет угрозы наступления со стороны оккупированных территорий - руководитель украинской стороны СЦКК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В делах Майдана признаны виновными 59 человек

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ вследствие 7 обстрелов со стороны боевиков

Потенциальные прямые поставки газа из РФ могут быть только по неполитической цене, привязанной к европейскому индикатору – Оржель

Олег Бахматюк и его сестра для защиты активов, переговоров с кредиторами и во избежание политического преследования находятся за рубежом по известным правоохранителям адресам – адвокат

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток пятницы в результате обстрелов боевиков

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители задержали лже-минеров 18 учебных заведений Днепра и Каменца-Подольского

Полиция аэропорта "Борисполь" обнаружила у пассажира гранату

Более 48 тыс. жителей ОРЛО получили российские паспорта, заявляют в Луганске

В делах Майдана признаны виновными 59 человек

В Харькове в гараже произошел взрыв, 3 человека погибли

Полицейский в Одесской области насмерть сбил мужчину

Полицейский в Одесской области насмерть сбил мужчину

В Голосеевском районе Киева горело СТО

В Тегеране закрыли школы и университеты из-за смога

В Киеве полиция разыскивает неизвестных, взорвавших банкомат на Русановке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА