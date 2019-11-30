Боевики с начала субботы один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска вновь нарушали режим прекращения огня. В 7:45 от с.Новоласпа противник начал обстрел из стрелкового оружия по нашим защитникам с.Старогнатовка. Украинские воины также из стрелкового оружия адекватно заставили оккупантов к дальнейшему соблюдению режима тишины", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу.

Отмечается, что в результате вражеского огня боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.