События

12:48 30.11.2019

Полиция аэропорта "Борисполь" обнаружила у пассажира гранату

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Полиция аэропорта "Борисполь" обнаружила у пассажира гранату

Правоохранители аэропорта "Борисполь" (Киев) в одном из багажей на самолет рейса "Киев – Хургада" обнаружили предмет, похожий на гранату, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней. Также установили, что владельцем багажа, где находилось взрывное устройство, является 36-летний житель города Донецка. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Теги: #граната #полиция #аэропорт_борисполь
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