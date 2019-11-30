Полиция аэропорта "Борисполь" обнаружила у пассажира гранату

Правоохранители аэропорта "Борисполь" (Киев) в одном из багажей на самолет рейса "Киев – Хургада" обнаружили предмет, похожий на гранату, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней. Также установили, что владельцем багажа, где находилось взрывное устройство, является 36-летний житель города Донецка. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.