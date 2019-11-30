События

12:42 30.11.2019

Более 48 тыс. жителей ОРЛО получили российские паспорта, заявляют в Луганске

1 мин читать
Более 48 тыс. жителей ОРЛО получили российские паспорта, заявляют в Луганске

Паспорта Российской Федерации по упрощенной схеме получили более 48 тыс. жителей неподконтрольных Киеву отдельных районов Луганской области (ОРЛО), сообщают власти в Луганске.

По их информации, за 2019 год более 48 тысяч человек уже стали гражданами Российской Федерации.

При этом власти ОРЛО для ускорения процесса значительно увеличили штат сотрудников подразделений, занятых приемом документов, создали электронную очередь на подачу документов на паспорт РФ.

С апреля по июль текущего года президент России Владимир Путин подписал несколько указов о предоставлении гражданства РФ в упрощенном порядке, в том числе лицам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

More

Теги: #рф #гражданство #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:52 29.11.2019
Потенциальные прямые поставки газа из РФ могут быть только по неполитической цене, привязанной к европейскому индикатору – Оржель

Потенциальные прямые поставки газа из РФ могут быть только по неполитической цене, привязанной к европейскому индикатору – Оржель

18:47 29.11.2019
Украина и РФ обсуждают возможность выплаты "Газпромом" $3 млрд по арбитражу газом - топ-менеджер "Нафтогаза"

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты "Газпромом" $3 млрд по арбитражу газом - топ-менеджер "Нафтогаза"

17:41 29.11.2019
Украина и РФ начали согласование договора о присоединении сетей по европейским правилам – "Нафтогаз"

Украина и РФ начали согласование договора о присоединении сетей по европейским правилам – "Нафтогаз"

15:49 29.11.2019
Боевики минируют территории на Донбассе изъятыми ранее боеприпасами

Боевики минируют территории на Донбассе изъятыми ранее боеприпасами

15:14 29.11.2019
Единственной международной организацией, нашедшей способы наказания российского терроризма, стала WADA - эксперт

Единственной международной организацией, нашедшей способы наказания российского терроризма, стала WADA - эксперт

14:38 29.11.2019
Беларусь надеется, что контракт с "Газпромом" подпишет раньше новогодней ночи

Беларусь надеется, что контракт с "Газпромом" подпишет раньше новогодней ночи

14:29 29.11.2019
За дешевый российский газ Украина уже заплатила потерей своих территорий - Климпуш-Цинцадзе

За дешевый российский газ Украина уже заплатила потерей своих территорий - Климпуш-Цинцадзе

14:07 29.11.2019
Лайчак ожидает от "нормандской встречи" плана конкретных шагов в рамках минских договоренностей

Лайчак ожидает от "нормандской встречи" плана конкретных шагов в рамках минских договоренностей

13:34 29.11.2019
Встреча Оржеля и Новака состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам

Встреча Оржеля и Новака состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам

12:39 29.11.2019
Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ отложены на следующую неделю – источник

Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ отложены на следующую неделю – источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с начала субботы один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

В делах Майдана признаны виновными 59 человек

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ вследствие 7 обстрелов со стороны боевиков

Потенциальные прямые поставки газа из РФ могут быть только по неполитической цене, привязанной к европейскому индикатору – Оржель

Олег Бахматюк и его сестра для защиты активов, переговоров с кредиторами и во избежание политического преследования находятся за рубежом по известным правоохранителям адресам – адвокат

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители задержали лже-минеров 18 учебных заведений Днепра и Каменца-Подольского

Боевики с начала субботы один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

Полиция аэропорта "Борисполь" обнаружила у пассажира гранату

В делах Майдана признаны виновными 59 человек

В Харькове в гараже произошел взрыв, 3 человека погибли

Полицейский в Одесской области насмерть сбил мужчину

Полицейский в Одесской области насмерть сбил мужчину

В Голосеевском районе Киева горело СТО

В Тегеране закрыли школы и университеты из-за смога

В Киеве полиция разыскивает неизвестных, взорвавших банкомат на Русановке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА