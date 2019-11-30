События

11:51 30.11.2019

В Харькове в гараже произошел взрыв, 3 человека погибли

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В Харькове в гараже произошел взрыв, 3 человека погибли

В Харькове в гараже по ул.Зеленодольского произошел пожар в результате которого взорвался газовый баллон, погиби 3 человека

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в полицию в 5:30 в субботу.

"Правоохранители предварительно установили, что в гаражном кооперативе произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль ВАЗ 2108. В результате пожара взорвался газовый баллон, и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители устанавливают личности погибших.

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Теги: #гараж #взрыв #харьков
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