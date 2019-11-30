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11:45 30.11.2019

Полицейский в Одесской области насмерть сбил мужчину

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Полицейский в Одесской области насмерть сбил мужчину

В Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия на автодороге "Измаил-Одесса", в результате которого погиб человек.

"Около 20 часов вблизи с.Сафьяны на автодороге "Измаил-Одесса" под колесами автомобиля "ВАЗ" погиб человек. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Устанавливается механизм ДТП", - сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области

По предварительной информации, авария произошла на неосвещенном участке дороги, а мужчина переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках.

"В результате аварии пешеход, личность которого сейчас устанавливается, получил телесные повреждения и скончался в карете "скорой»". За рулем автомобиля был сотрудник полиции, который находился вне службы", - отметили в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Информация о ДТП передана сотрудникам Государственного бюро расследований (ГБР).

Позже в полиции проинформировали, что полицейский, который управлял автомобилем, прошел медицинский осмотр, согласно которому признаков опьянения у него не выявлено.

Теги: #дтп #полиция #одесская_область
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