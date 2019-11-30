В Голосеевском районе Киева горело СТО

В Киеве спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на территории станции технического обслуживания, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30 ноября в 7:31 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Деревообрабатывающей, 5, что в Голосеевском районе столицы", - сказано в сообщении.

Так, спасатели установили, что пожар возник на территории станции технического обслуживания в одноэтажном боксе.

Пожар был локализован на площади 15 кв. м в 7:45 и ликвидирован в 8:04.

На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.

"Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается", - отметили в ГСЧС.